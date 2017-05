DFB-Pokal-Finale: Der Kracher in der Deutschen Bundesliga

Ein Titel, ein Trainer auf dem Schleudersitz und ein Final-Fluch: Das DFB-Pokal-Finale bietet Spannung der Spitzenklasse.

Die Spieler von Dortmund treten mit Sicherheit nicht ohne ein gewisses Ziehen im Bauch am Samstag gegen die Eintracht an - man hat schließlich keine besonders guten Erfahrungen mit Finalspielen (Champions League 2013, DFB Pokal 2014, DFB Pokal 2016). Aber Dortmund ist mehr als Bereit für das Spiel - verdient steht man schließlich im Finale im Olympiastadion.Begleitet wir das Spektakel vom Schlagerstar Helene Fischer. Sie hat eigens für das Pokalfinale ein Medley zusammengestellt.Wer das Finale gewinnen wird, dazu hat der Sportwettenanbieter bwin eine Grafik erstellt, in der auch gleich andere europäische Ligen miteinander verglichen werden und angesehen wird, wo der spannendste nationale Fussball gespielt wird