Zuhause entpannen - Die besten Ideen zum Relaxen

1. Tiefenentspannung mit Meditation

2. Kreativ mit Diamond Painting

3. Ein Buch lesen

4. Freiräume schaffen

5. Stress reduzieren mit einem guten Zeitmanagement

6. Achtsamkeit praktizieren

7. Tagebuch schreiben

Wenn schon am frühen Morgen Unruhe zu spüren ist, kann Meditation für einen Moment der Ruhe sorgen. Schon 15 Minuten reichen dafür aus. Es mag am Anfang schwer sein, alle Gedanken vorbeiziehen zu lassen und sich nur auf die Atmung zu konzentrieren, doch mit der Zeit gelingt das immer besser und ein Gefühl der Unbeschwertheit wird spürbar. Die Meditationsübung macht es möglich, wach und klar in den Tag zu starten. Dafür ein bisschen früher aufzustehen, lohnt sich.Diamond Painting funktioniert so ähnlich wie das Malen nach Zahlen. Die Farben werden hier aber durch glitzernde Acrylsteinchen ersetzt, die auf eine Leinwand aufzukleben sind. Diese ist bereits vorbereitet. Felder mit Zahlen und Symbolen zeigen auf, wohin welche Steine gehören. Die Arbeit macht sehr viel Spaß und lenkt, da eine gewisse Konzentration notwendig ist, wunderbar vom Alltag ab. Bei den Motiven gibt es eine große Auswahl. Nach und nach entsteht ein edles Kunstwerk, das sich an der Wand aufhängen lässt, sobald es fertig ist.Lesen kann sehr entspannend sein. Es sind viele schöne Bücher auf dem Markt. Unterhaltungsliteratur lenkt ab und bildet. Den Inhalt zu erfassen, kommt einer Reise gleich und spricht das Unterbewusstsein an. Es fördert die Ausdruckskraft und die Fantasie. Auch Bildbände uns Sachbücher sind empfehlenswert. Sie haben eine inspirierende Wirkung.Bücher lassen sich kostenlos gegen einen geringen Jahresbeitrag in der Bibliothek ausleihen. In öffentlichen Bücherschränken werden Romane zum Tausch angeboten.Wir besitzen viel zu viele Dinge. Das Durcheinander kostet Zeit und Nerven. Eine Entrümpelungsaktion kann Abhilfe schaffen. Es tut gut, loszulassen und sich von Dingen zu trennen, die nicht benötigt werden. Mehr Ordnung im Alltag macht das Leben einfacher, schafft Ruhe und hält den Kopf frei. Es bringt auch einen nicht unerheblichen Zeitgewinn. Das ständige Aufräumen, Suchen, Ordnen und Putzen entfällt, sodass mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben bleibt.Jeden Tag stehen unglaublich viele Aufgaben an. Diese aufzuschreiben und zu ordnen, spart Zeit und Nerven. Wichtiges ist von Unwichtigem zu trennen. Nur so ist klar zu erkennen, was keinen Aufschub duldet und noch heute erledigt werden muss. Diese Art der Konfrontation schafft wichtige Erkenntnisse und führt schließlich zu einer Verhaltensänderung. Sich unangenehme Aufgaben zuerst zu stellen, ist nicht immer leicht. Aber der Erfolg zeigt, dass es geht und erfüllt mit Stolz.Viel zu oft werden Dinge kopflos oder nebenbei erledigt. Die Gedanken schweifen ab, sodass es nicht möglich ist, sich auf eine bestimmte Sache zu konzentrieren. Ein Gefühl von Dauerstress entsteht. Achtsamkeitsübungen können hier helfen. Sie lassen sich ganz einfach in den Tag einbauen. Ein Augenblick der Ruhe ist beispielsweise mit einer Tasse Tee möglich, die bewusst und genussvoll getrunken wird. Mit dem Aussehen, dem Duft und dem Geschmack des Tees werden die Sinne angesprochen. Jeder Schluck ist eine Wohltat und führt mehr in die Entspannung hinein.Das Tagebuchschreiben ist eine Beschäftigung, die zum Stressabbau beiträgt. Wer sich belastende Dinge von der Seele schreibt, kann besser loslassen. Die Notizen können in Textform oder in Stichpunkten gemacht werden. Wichtig ist es, die Geschehnisse für einen Moment zu reflektieren. Manches klärt sich dadurch auf und erscheint in einem anderen Licht. Das hat eine beruhigende Wirkung. Der Tag lässt sich besser abschließen und das Einschlafen fällt leichter.