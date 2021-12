Wie man Weihnachten und Wohlfühltage miteinander verbindet

Sodbrennen tritt dann auf, wenn Magensäure in die Speiseröhre gelangt. Meist ist dies nach üppigen Mahlzeiten oder dem Genuss von kohlensäurehaltigen Getränken der Fall. Wer weniger isst und auf Sekt verzichtet, verhindert Sodbrennen. Kommt es dennoch dazu, sollte man dies niemals auf die leichte Schulter nehmen, wenn öfters die Schwierigkeiten auftreten: Hier besteht die Gefahr, dass Sodbrennen chronisch wird (so genannte Reflux-Ösophagitis) und sich die Speiseröhre entzündet. Auch steigt bei chronischem Sodbrennen die Gefahr von Krebs. Daher: Wasser ohne Kohlensäure trinken, kein oder nur wenig Kaffee trinken, den Genuss von Alkohol und Schokolade reduzieren und Fenchel- oder Kamillentee trinken. Bewegungsintensive Sportarten wie Tennis/Joggen sollten in akuten Phasen durch ruhigere Bewegungsabläufe wie Schwimmen oder Radfahren ersetzt werden.Der Stoffwechsel muss auch an den Weihnachtstagen durch Bewegung angekurbelt werden. Eine halbe Stunde Bewegung sollte täglich jeder mindestens haben – nicht langsam spazieren, sondern zügig laufen. Die freienTage bieten auch Gelegenheit zum Schwimmen oder Radfahren.In Maßen ist Gebäck kein Problem. Plätzchen und Stollen sollten jedoch die Hauptmahlzeit nicht ersetzen. Aktuelle Studien ergeben, dass Darmerkrankungen in Japan seltener sind als bei uns. Der Grund: Japaner ernähren sich hauptsächlich von Fisch. Lachs, Seezunge und Zander sind ausgezeichnete Alternativen zur Weihnachtsgans.Ausreichend Vorrat anlegen an Vollkornbrot und tiefgekühltem Gemüse. Das ist besser als Dosen-Gemüse, da Dosenkost lange gekocht ist und mit Konservierungsstoffen behandelt wird. Statt Torte kann man auch mal einen Müsliriegel essen. Mit ausreichenden Ballaststoffen aus Getreide und Gemüse hat die Verstopfung keine Chance Zwischen den Mahlzeiten sollte man ausreichend Zeit verstreichen lassen, vielleicht Geschenke verteilen, denn erst nach fünf Stunden ist die Nahrung im Dickdarm. Wer dann wieder isst, überfordert seinen Magen nicht. Das Gesündeste ist, auf das Hungergefühl zu warten. Fleisch und Wurst benötigen längere Verdauung, um vom Organismus in Einzelbestandteile zersetzt zu werden. Sie bleiben länger im Magen-Darm-Trakt. Obst und Gemüse sollten vor einer Fleischmahlzeit genossen werden, da sonst die Gefahr besteht, dass die faserreichen Pflanzenbestandteile durch schwer verdauliche Speisen „aufgehalten“ werden und gären. Hier gilt: viel trinken, zwei bis drei Liter Tee oder Wasser pro Tag braucht der Körper.Bei Verstopfung sind Hausmittel hier die erste Wahl. Eingelegte Pflaumen essen, Gemüse, Obst und Salat. Sit-Ups regen die Darmmuskulatur an, ebenso folgende Übung: Man stützt sich mit Knien und Armen vom Boden ab (Hundestellung). Den Bauch dabei ganz locker lassen. Jetzt einatmen und dabei den Bauchnabel bis zur Wirbelsäule ziehen. Ausatmen und den Bauch nach unten schnellenlassen. Vorsicht: nicht ins Hohlkreuz gehen.Hält ein Durchfall länger als einen halben Tag an, sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen, der die Ursache feststellt. In leichten Fällen genügen Kohletabletten aus der Apotheke. Nicht zu viele auf einmal nehmen, sonst gibts Verstopfung.