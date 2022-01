TRD Nachrichten Ticker - Mobilität und Technik

Polizei-Einsatzfahrzeuge zukünftig mit und ohne Akku im Einsatz

EU-Nachbarn und deutsche Bundesländer setzen auf unterschiedliche Einsatzfahrzeuge und Hersteller



Der Lkw-Verkehr hat ein Rekord-Niveau erreicht



US-Motorradmarke wird Partner beim größten Heavy-Metal-Festival



(TRD/MID) Gegen schnelle Streifenwagen haben nicht viele andere Autos eine Chance: Die französische Gendarmerie setzt jetzt für ihre schnellen Einsatzkräfte auf den Alpine A110. 26 Exemplare wurden bestellt, die Auslieferung startet Anfang 2022.Reflektierende Folien, Blaulicht, „Gendarmerie“-Schriftzüge rundum, eine Sondersignalanlage und natürlich das Funkgerät gehören unter anderem zur Sonderausstattung der Tatütata-Alpine. Sie stammt vom Umbauspezialisten Durisotti. „Neben den Fahrleistungen des 185kW/252 PS starken Mittelmotormodells waren auch die relativ moderaten Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ausschlaggebend für die Wahl“, heißt es bei Renault-Tochter Alpine. Hier gehts weiter . . . Nirgends sind die Altlasten beim Klimaschutz so hoch wie im Verkehr(TRD/MID) Auf den Autobahnen ist es jeden Werktag live zu sehen: Der Lkw-Verkehr hat in Deutschland ein Rekord-Niveau erreicht. Der Marktanteil an der Verkehrsleistung im Gütertransport stieg um fast eineinhalb Prozentpunkte auf 72,6 Prozent. Zugleich sank der Anteil der Schiene von 18,6 auf 18,0 Prozent. So steht es im noch unveröffentlichten Bericht „Verkehr in Zahlen“ des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV), der dem gemeinnützigen Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene vorliegt. Hier gehts´weiter . . . „Nie zuvor war der Marktanteil des Lkw am Güterverkehr so hoch“, sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene. „Der Güterverkehr in Deutschland steuert in die völlig falsche Richtung. Nirgends sind die Altlasten im Klimaschutz für die neue Bundesregierung so hoch wie im Verkehr. Die Ampel-Koalition startet mit einem extrem hohen Handlungsdruck, da sich der Gütertransport in der Realität immer weiter von den Zielsetzungen entfernt.“ LKWs hängen an der Oberleitung wenn der Strom fließt (TRD/MID) Seit 1990 pilgern Metal-Fans einmal jährlich im August nach Wacken im Kreis Steinburg in Schleswig-Holstein, um ein Musikfestival der besonderen Art zu erleben. Über die Jahre entwickelte sich eine regelrechte „Völkerwanderung“ zu dem Open Air, mit bis zu 70.000 Besuchern ist es mittlerweile das größte Metal-Festival weltweit. Harley-Davidson wird 2022 Partner.„Metal und Motorräder gehören zusammen wie Rob Halford und seine Fat Boy. Deshalb freuen wir uns sehr, dass beim W:O:A 2022 nicht nur beim Auftritt unseres Headliners Judas Priest grandioses Motorengebrüll zu hören ist“, verkündet W:O:A-Organisator Holger Hübner. Sein Partner Thomas Jensen ergänzt: „Wacken und Harley ist ein ‚Match made in Metal Heaven‘. Das konnten wir auch bei den Vorbereitungen zu dieser Partnerschaft erleben und sind nun mehr als bereit, in dieser Konstellation Vollgas zu geben – schneller, härter, lauter ist auch hier die Devise!“„Diese erstmalige Kooperation mit dem W:O:A im nächsten Jahr ist für uns ein ganz besonderes Highlight“, sagt Kolja Rebstock, Harley-Davidson Regional Vice President EMEA. „Wacken teilt den Abenteuergeist von Harley-Davidson und wir freuen uns, unsere Harley-Davidson-Community im nächsten Jahr bei Live-Events zu sehen.“Weitere Details zu dem konkreten Programm folgen in den kommenden Wochen, so der Veranstalter.