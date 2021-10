TRD Mobil - Nachrichten rund ums Auto, Mobilität und Verkehr

(TRD/MID) Wer nach einem Unfall verhindert, dass ein Gutachter die vom Fahrzeug gespeicherten Daten ausliest, kann seinen Versicherungsschutz verlieren. Das geht aus einem aktuellen Urteil des Landgerichts Köln hervor. Demnach erschwert nämlich ein Versicherungskunde die Rekonstruktion eines Unfalls, wenn er sich dem Auslesen seiner Fahrzeugdaten widersetzt. Hier geht es weiter . . .





(TRD/MID Der Führerschein kann bereits jetzt von Straftätern auch dann eingezogen werden, wenn die Tat nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Fehlverhalten im Straßenverkehr steht. Das geht aus einem Urteil am Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße hervor (AZ: 3 L 168/16.NW). Vor dem Entzug der Fahrerlaubnis war ein männlicher Straftäter von der zuständigen Landkreis-Behörde aufgefordert worden, ein medizinisch-psychologisches Gutachten über seine Fahreignung vorzulegen. Diese MPU kam zu dem Ergebnis, es sei zu erwarten, dass der Mann künftig in erheblichem Maße gegen verkehrsrechtliche oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen werde. Das Gericht folgte dieser Ansicht und kassierte den Führerschein. Hier geht es weiter . . .



(TRD/MID) Das DAT-Barometer wirft regelmäßig ein Schlaglicht auf den Pkw-Bestand in Deutschland. Und das mit durchweg sehr interessanten Ergebnissen nicht nur für Fachleute. So sind nach neuesten Daten hierzulande 48.248.584 Pkw zugelassen und damit 1,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Zwei Drittel davon sind Benziner, ein Drittel hat einen Dieselmotor. Der Anteil von vier Prozent der „Sonstigen Antriebsarten“verteilt sich zu 57 Prozent auf Hybride (inklusive Mildhybride), 25 Prozent Gasfahrzeuge und 18 Prozent reine Elektroautos. „Die höchsten Zuwachsraten generierten aber die reinen Elektroautos (BEV) mit plus 126 Prozent“, so die DAT. Hier geht es weiter . . .



TRD-News: Wartung und Pflege