Studieren in der Schweiz?

Nach dem Abiturabschluss kann die Schweiz durchaus eine gewinnbringende Alternative für eine Studienzeit bieten. Die Universitäten und Hochschulen in der Schweiz genießen bei den internationalen Großkonzernen ein hohes Ansehen, da sie zu den besten von Europa zählen. Diese Tatsache hat ihren Preis und Studierende müssen dafür entsprechend aufkommen. Kosten Die Preise, beispielsweise für Lebensmittel oder Pflegeprodukte, befinden sich in der Schweiz in einem höheren Segment als in Deutschland und muss bei einer Entscheidung für ein Studium in der Schweiz als finanzieller Aspekt berücksichtigt werden.

Die Kosten für ein Studium sind abhängig vom Kanton, der Stadt und von den persönlichen Ansprüchen. Um einiges höher als in den übrigen Schweizer Städten sind die Lebenshaltungskosten in Basel, Bern, Genf und Zürich. Dies gilt auch für die Studiengebühren, welche sich nach dem Kanton richten und stark variieren können.

Nebst der vorgängigen Information bei der Universität oder Hochschule in Bezug auf die Studienkosten müssen bei der Berechnung auch die Mietkosten sowie die Ausgaben für die Freizeitaktivitäten miteinbezogen werden. Günstige Zimmer in Studentenwohnheimen oder Wohngemeinschaften sind sehr gefragt und schnell vergeben. Studium und Nebenjob Bedingt durch die hohen Kosten lässt sich ein Job neben dem Studium oft nicht vermeiden, jedoch ist der Verdienst um einiges höher als in Deutschland. Eine Anstellung muss den Migrationsbehörden gemeldet werden. Die Arbeit darf erst sechs Monate nach Studienbeginn aufgenommen und die gesetzlich vorgeschriebene wöchentliche Obergrenze von 15 Stunden für Nicht-Schweizer Bürgerinnen und Bürger eingehalten werden. Um sich besser auf das Studium konzentrieren zu können, besteht die Möglichkeit, sich für ein deutsches Stipendium zu bewerben oder Auslands-BAföG zu beantragen.



Interessante und geeignete Nebenjobs finden sich unter andrem auf der Plattform StudentJob. Voraussetzungen für die Zulassung Fachhochschulen und Universitäten verfügen über eigene Bedingungen in Bezug auf die Zulassung und bestimmen eine Zu- oder Absage selbst. Das deutsche Abitur ist in der Schweiz gleichgesetzt mit dem Matura-Abschluss in Deutschland und wird im Normalfall anerkannt. Je nach Universität oder Hochschule wird eine zusätzliche Aufnahmeprüfung gefordert und eine vorgängige Information auf der jeweiligen Homepage ist deshalb empfehlenswert. Für die Mehrheit der Studiengänge gibt es bis auf Medizin und einige wenige Ausnahmen keinen NC. Dauer des Studiums Im Gegensatz zu Deutschland mit dreieinhalb bis vier Jahre dauert der Bachelor in der Schweiz drei und der Master zwei Jahre. Das Studium in der Schweiz ist teilweise etwas strenger, von der Organisation her jedoch ähnlich wie in Deutschland. Schweizer Universitäten bieten zusätzlich einen Master of Advanced Studies (MAS), der nur ein Jahr dauert und 60 ECTS-Punkte einbringt. Der weiterbildende Master richtet sich in erster Linie an Personen aus der Praxis, sodass mit einem MAS aufgrund der fehlenden ECTS-Punkte nicht promoviert werden kann und auch keine Möglichkeit zur Aufnahme in den höheren Staatsdienst in Deutschland möglich ist. Abschlussarbeiten In der Schweiz unterscheiden sich die Abschlussarbeit nur unwesentlich von der deutschen Examensarbeit. Die Schweiz ist ein multilinguales Land und deshalb international ausgerichtet, sodass die Möglichkeit auf eine englische Verfassung der Arbeit besteht. Bei der Verfassung auf Deutsch müssen die Rechtschreibung sowie die landesspezifischen Besonderheiten Beachtung finden.



Ghostwriter können beim Verfassen von Abschlussarbeiten unterstützend zur Seite stehen. Fazit Insgesamt ist die Schweiz mehr als eine adäquate Alternative für ein Studium, nicht zuletzt aufgrund der gut ausgebauten Infrastruktur, einer hohen Lebensqualität, der geringen Kriminalität sowie der wunderbaren Natur und Freizeitmöglichkeiten. Die Schweizer Universitäten und Hochschulen genießen europaweit ein hohes Ansehen, verfügen in den Bildungseinrichtungen über eine beeindruckende Betreuung und in den

verschiedenen Fachbereichen über eine erstklassige Ausstattung.



Die akademische Ausbildung in der Schweiz ist ein kostspieliges aber lohnendes Vorhaben und hat ihren Preis. Aus diesem Grund sollte die Finanzierung im Vorfeld genau geplant und ein möglicher Nebenjob in Betracht gezogen werden, um einen Studienabbruch aus finanziellen Gründen zu vermeiden.

