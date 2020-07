Neuigkeiten vom Automarkt

Wasserstoff der Antrieb der Zukunft



Frischer Suzuki Swift mit Mildhybrid

Peugeot verpasst dem 308 ein neues Cockpit

Skoda Octavia jetzt auch als Active-Version

(TRD/MID) Er sieht gut aus, ist sportlich-flink und rundum praktisch – der Swift. Jetzt hat Suzuki den Kleinwagen rundum aufgefrischt und modernisiert – vom Kühlergrill bis zu den neuen 16-Zöllern. Die Preisliste für den in den Ausstattungslinien Club, Comfort und Comfort+ angebotenen Fünftürer startet bei 16.230 Euro.Für den Swift-Antrieb ist ein überarbeiteter 1,2 Liter großer Benziner mit 61 kW/83 PS zuständig, der laut Hersteller „ein lebhaftes Ansprechverhalten mit hoher Effizienz verbindet“. Serienmäßig an Bord ist ein Mildhybrid-System mit integriertem Startergenerator, der als Generator und Elektromotor fungiert, sowie eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von zehn Amperestunden. „Das System unterstützt den Verbrennungsmotor beim Anfahren und Beschleunigen und nutzt dafür die beim Bremsen zurückgewonnene elektrische Energie. Bei stehendem Fahrzeug schaltet es den Motor automatisch ab“, erklärt Suzuki die Wirkungsweise.Alternativ zum serienmäßigen Fünfgang-Schaltgetriebe – optional mit Allradantrieb – gibt es auch ein stufenloses CVT-Getriebe. Aufgerüstete hat der Swift bei der Sicherheitsausstattung. Ab der Ausstattungslinie Comfort sind etwa ein Toter-Winkel-Warnsystem, die Verkehrszeichenerkennung und das Spurhaltewarnsystem mit Lenkeingriff neu an Bord.(TRD/MID) Das i-Cockpit gibt es ab sofort für den Kompaktwagen Peugeot 308 und seine Kombi-Variante 308 SW. Das Cockpit beinhaltet unter anderem ein neues zehn Zoll großes und hochauflösendes Kombi-Instrument. Ebenso wurde der Touchscreen über der Mittelkonsole optimiert. Der 308 ist zu einem Einstiegspreis ab 21.640 Euro erhältlich, der 308 SW startet bei 22.469 Euro.Nicht nur innen, sondern auch beim Außendesign wartet der 308 mit Erweiterungen auf: Er erhält eine neue dreischichtige Lackierung in Vertigo Blau und 16 Zoll große, zweifarbige Felgen „Zyrcon“ bei den Ausstattungsniveaus Allure und Allure Pack .(TRD/MID) Skoda bringt den neuen Octavia Active an den Start: Die vierte Generation gibt es in der Active-Ausstattungsversion mit einem 1,0-TSI-Dreizylinder mit 81 kW/110 PS sowie dem Turbodiesel 2,0 TDI SCR EVO mit 85 kW/115 PS. Der Octavia 1,0 TSI in der Active-Variante startet bei 20.990 Euro, die Kombi-Variante ist ab 21.728 Euro erhältlich.Zur Active-Ausstattung zählen unter anderem ein Lederlenkrad, LED-Hauptscheinwerfer, Frontrad-Assistent und Spurhalte-Assistent.