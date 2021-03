Klimafreundlich in die Zukunft – Ölheizung jetzt modernisieren

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Die Vorteile liegen auf der Hand: Moderne Heizöl-Brennwertgeräte sind preiswert in der Anschaffung und effizient im Betrieb. Sie wandeln Heizöl zu fast 100 Prozent in nutzbare Wärme um. Das sorgt für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Und der Energievorrat im Keller gibt dazu ein sicheres Gefühl gerade dann, wenn die Außentemperaturen – wie in diesem Winter – mal rapide fallen. Dann wird eine verlässlich funktionierende Heizung schnell unverzichtbar. Außerdem lassen sich effiziente Öl-Brennwertheizungen perfekt mit Erneuerbaren Energien kombinieren – das rundet das positive Bild ab. Übrigens: Solaranlagen – mit Öl-Brennwertheizungen als Ersatz für Altgeräte eingebaut – können mit bis zu 30 Prozent der Investitionskosten vom Staat gefördert werden!Moderne Ölheizungen werden auch zukünftig für wohlige Wärme in Gebäuden sorgen und den Menschen eine verlässliche und bezahlbare Wärmeversorgung bieten. Und Ölheizungen können zukünftig einen noch stärkeren Beitrag zur CO2-Einsparung leisten – mit flüssigen synthetischen Energieträgern aus Erneuerbaren Energien. Laut den Experten von UNITI e.V. könnten synthetische Brennstoffe bald am Markt verfügbar sein. Die Politik arbeitet aktuell an geeigneten Regularien. Für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ist es sicher eine beruhigende Nachricht, dass effiziente Ölheizungen mit zunehmendem Einsatz klimaschonender flüssiger Brennstoffe eine gute Zukunft haben und die Brennstofflieferanten weiterhin ihre verlässlichen Partner sind.