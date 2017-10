Grandland X: Ein heiß gemachter Opel-Neuling

Von vorn wirkt er nun dank des Wabendesign-Kühlergrills mit Edelstahl- oder Carbonleiste ein wenig düsterer und angriffslustiger. Seitliche Trittrohre in poliertem Edelstahl oder auch matt schwarzer Optik führen zum Ladenkantenschutz aus gebürstetem Edelstahl am Heck. Hier darf es nun auch ein wenig ruppiger zur Sache gehen. Denn der schicke Edelstahlaufsatz holt nicht nur optisch das Maximum aus dem Grandland X heraus: Nun wird das Heck bei jeder Beladung vor Kratzern geschützt.Den Einstieg ins veredelte Innere des Opels begleiten die Edelstahl-Einstiegsleisten mit Irmscher-Schriftzug sowie markante Fußmatten. Im Innenraum selbst sorgen nun auf Wunsch hochwertige Ledersitze in individueller Optik und Haptik für sportliche Stunden hinter dem ebenfalls belederten Multifunktionslenkrad. Der auf speziell für ihn angefertigten 20 Zöllern rollende Irmscher Opel Grandland X ist um 30 Millimeter tiefergelegt und unabhängig davon, ob ein Benzin- oder ein Dieselmotor zum Einsatz kommt, um 25 PS stärker geworden. Ebenfalls zur Wahl stehen 19 und 17 Zoll große Felgen im Irmscher-Design „High Star“ und „Turbo Star“. Wie gewohnt lassen sich die Produkte bei jedem Irmscher Opel Händler einzeln oder als Komplettumbau beziehen.