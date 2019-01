Gehaltsangabe in Stellenangeboten bietet Bewerbern Vorteile

Mindestgehalt

Ein wichtiger Wunsch potenzieller Bewerber sind demnach Gehaltsangaben. Insgesamt 60 Prozent der Befragten würden sich auf die Stelle mit Informationen zur Vergütung bewerben, falls zwei ansonsten identische Stellenanzeigen zur Auswahl stünden. Nur 20 Prozent würden hingegen das Inserat ohne Gehaltsangabe wählen. Für die restlichen Befragten spielt die Angabe keine Rolle.Den größten Vorteil der Transparenz sehen Bewerber laut Adzuna im von vorneherein konkreten Anhaltspunkt bei Gehaltsverhandlungen (44 Prozent). Die Zeitersparnis durch eine bessere Vorauswahl der finanziell relevanten Angebote (34 Prozent) spielt ebenso eine Rolle.Bevorzugt wird dabei die Angabe eines Mindestgehalts. Dadurch ist vorab klar zu erkennen, ob sich der oftmals stundenlange Bewerbungsaufwand lohnt. „Was seit Jahren in Frankreich und England gang und gäbe ist, scheint in Deutschland geradezu revolutionär: Die eigenen Stellenanzeigen mit einer Gehaltsangabe zu versehen“, so Inja Schneider, Adzuna-Country Managerin Deutschland. Wie die Umfrage zeige, könne sich dies bei der Suche nach neuen Mitarbeitern jedoch als großer Vorteil gegenüber der Konkurrenz erweisen.