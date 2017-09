Faszination Heimtierwelt 2018 – präsentiert von zookauf: Düsseldorfer Heimtiermesse geht in die zweite Runde

Düsseldorf : Areal Böhler |

Die Vorbereitungen zur Faszination Heimtierwelt 2018, präsentiert von zookauf, laufen bereits auf Hochtouren: Vom 23.06. – bis 24.06.2018 öffnet die Heimtiermesse im außergewöhnlichen Ambiente der Alten Schmiedehallen auf dem AREAL BÖHLER in Düsseldorf zum zweiten Mal ihre Pforten.

Messebesucher und Tierfreunde können sich dann erneut auf spannende und wissenswerte Einblicke in die unterschiedlichen Facetten einer verantwortungsvollen Heimtierhaltung freuen. Ein vielseitiges und buntes Rahmenprogramm mit kleinen und großen Überraschungen wird für zusätzliche Unterhaltung sorgen.2018 ist der Tierschutz wiederum ein wesentlicher Bestandteil des Messekonzepts und ganz bewusst wird auch im kommenden Jahr auf die dauerhafte Ausstellung lebender Tiere an den Ständen verzichtet. Einzig während der verschiedenen Programm-Aktionen wird es erneut in zeitlich begrenztem Rahmen Aktionen und Vorträge mit tierischer Unterstützung geben.Die Idee zur Faszination Heimtierwelt erwies sich von Beginn an als Volltreffer. Bereits die Premiere der Faszination Heimtierwelt in 2017 lockte zahlreiche Besucher und Hunde, die in Begleitung ihrer Herrchen und Frauchen kamen, auf die gut 8.000 Quadratmeter große Ausstellungsfläche, wo über 120 Aussteller mit ihren Produkten und Leistungen überzeugten.Interessierte Aussteller können sich ab sofort zur Faszination Heimtierwelt 2018 anmelden.Weitere Informationen zur Faszination Heimtierwelt finden Sie auf unserer der Messe-Homepage www.faszination-heimtierwelt.de