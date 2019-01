Der Kondom-Automat für zuhause ist da

Dann wurde ganz schnell ein Päckchen Präservative gezogen, ganz anonym und ohne unangenehme Fragen. Doch irgendwie ist der gute alte Kondomautomat in der digitalen Welt zum Auslaufmodell geworden. Das soll sich jetzt ändern. Ein Bielefelder Kondomhersteller („Ritex“) lässt die 1980er und 90er Jahre wiederaufleben. Mit dem Unterschied, dass die nervende Autofahrt zur nächsten Raststätte oder Kneipe nicht mehr nötig ist. Denn der Kondomautomat der Neuzeit ist für die eigene Wohnung gedacht.„Uns hat es gereizt, den Kondomautomaten in Form einer innovativen Kondom-Verpackung im Retro-Design wieder zurückzuholen – und nicht für eine verschämte, dunkle Ecke, sondern für eine auffällige Aufstellung Zuhause oder als Top Mitbringsel für die nächste Party“, sagt Robert Richter, Geschäftsführer der Ritex GmbH.Der Kondomautomat für zuhause besteht aus einer Auswahl der beliebtesten Kondomsorten. Das Design der Verpackung lehnt sich an die Blütezeit der Kondomautomaten an und schlägt trotzdem auch eine Brücke zum modernen Design. Der Kondomautomat für die eigenen vier Wände ist ab sofort erhältlich. Glaubt man dem Hersteller, scheint die Idee bei den Kondomverwendern gut anzukommen. Was jetzt noch für den Härtetest fehlt, ist die richtige Partnerin oder der richtige Partner.