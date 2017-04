Achtung, es ist eine GMX Fishing SMS unterwegs!

Was sonst immer per Mail kommt wird hier per SMS versucht mit dem Ziel an ihre Kundendaten zu gelangen. Über einen anklickbaren Link wird man zur Anmeldeseite weiter geleitet. Auf dem zweiten Bild sieht man gut wo der Link hinführt, dieser Link geht nicht zu www.gmx.de oder www.gmx.net sondern zur eine konstruierten "Fakeseite" www.gmxl2.com.Hier wird nun versucht den jeweiligen Benutzernamen und das dazugehörige Passwort zu "Fischen". Nach Eingabe der Daten wird meist ein Fehler auf der Seite angezeigt, leider sind dann aber schon die sensiblen privaten Zugangsdaten übermittelt worden.Ist der Angreifer erst ins Konto gekommen wird versucht so schnell wie möglich das Adressbuch auszulesen und dann von ihrem eMailkonto Viren oder Trojaner zu versenden.Sollten Sie Opfer dieser SMS geworden sein lassen Sie umgehend Ihr Konto sperren!Die GMX Hilfe finden Sie unter https://hilfe.gmx.net/