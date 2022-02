Zur Wahl der Bundespräsidentin: Frau Dr. Stefanie Gebauer – für alle Menschen in unserem Land

Für die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Bezirksvertreter der FREIEN WÄHLER: „Wir sind sehr froh und glücklich, dass mit Dr. Stefanie Gebauer, 41 Jahre, verheiratet, eine Tochter, eine echte, wählbare, nur dem Gewissen verpflichtete Kandidatin zur Wahl der Bundespräsidentin steht.Als Stadtverordnete und Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung in Kremmen im Landkreis Oberhavel steht sie mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Realität und ist nah an den Sorgen und Nöten der Menschen dran. Ihr Motto 'Es ist nicht das, was du sagst. Es ist das, was du tust' treibt sie privat, beruflich und politisch an.Wir wären für Deutschland und seine Bürger sehr froh, wenn sie am 13. Februar zu Bundespräsidentin der Bundesrepublik Deutschland gewählt werden würde – für alle Menschen in unserem Land.“Foto: (c) FREIE WÄHLER Bundesvereinigung_Dr. Stefanie Gebauer