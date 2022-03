Zur Absage der Deutschen Oper: Wie bleibt zivilgesellschaftlicher und kultureller Austausch erhalten?

Deshalb fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Ratsversammlung aus aktuellem Anlass die Verwaltung,1.) Wie beurteilen Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller und die Führung der Stadtverwaltung Düsseldorf unter Berücksichtigung der Aussagen,unddie Entscheidung der Deutschen Oper, trotzdem die für Mitte Mai in Düsseldorf geplante Premiere von Umberto Giordanos Oper "Andrea Chénier" abzusagen?2.) Wenn die zitierte Aussage, manauch für Düsseldorf gültig ist und bleibt, wie möchten Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, die Führung der Stadtverwaltung Düsseldorf und die Häuser der Kulturen bzw. Kulturinstitute und Kultureinrichtungen dies trotz des Angriffs Russlands auf die Ukraine im konkreten Handeln zeigen?Dazu äußert sich Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Interessant in diesem Zusammenhang ist sicherlich auch, wie eine weitere Partnerstadt Moskaus, Berlin, damit umgeht. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffrey (SPD) und der Senat haben für die Fortführung der Beziehung plädiert. „Das ist Putins Krieg, nicht der Krieg der Moskauer Bevölkerung. Es wäre aus unserer Sicht das falsche Signal, die Partnerschaft auszusetzen oder zu beenden.“Wir sind auf die Antworten zum Thema Deutsche Oper sehr gespannt.“Fotos: (c) operamrhein.de_de_DE_repertoire_andrea-chenier.1305301