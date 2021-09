Zum OSD: OB Keller, Sie müssen deutlich schneller werden

Die Zahl der Auszubildenden beim OSD hat sich wie folgt entwickelt:Einstellungen 2018: 7Einstellungen 2019: 6Einstellungen 2020: 5Einstellungen 2021: 15Aus dem Einstellungsjahrgang 2018 wurden vier von sieben Nachwuchskräften übernommen.“Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER erklärt dazu: „Jetzt, nach der Einstellung neuer OSD-Kräfte sind also rund 70% der Planstellen besetzt. Die 43 derzeit noch nicht besetzten Stellen sollen bis Jahresende besetzt sein. Wenn dem dann so sein sollte, dann sind wir immer noch weit von dem weg, was Dr. Stephan Keller und die CDU im Wahlkampf versprochen hatten – 150 neue OSD-Kräfte.Angesichts der An- und Übergriffe von großen Gruppen junger Leute am Bolker Stern, in Alt- und Carlstadt, an der Rheinuferpromenade einerseits, aber andererseits auch dem seit Jahren zurückgegangenen Sicherheitsgefühl vieler Düsseldorfer in anderen Stadtteilen – auch in den ganz am Stadtrand liegenden – muss OB Keller hier noch deutlich schneller werden. Was hilft es dem Düsseldorfer, der bis Ende 2025 warten muss, bis der OSD dann auch vielleicht sich seines Problems annimmt?“Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf, David Young_01.09.2021