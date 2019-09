Am Wochenende demonstrierten Mitglieder der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER gemeinsam mit der Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL – TIERSCHUTZ hier! und den Eulen e.V. in Düsseldorf gegen das Gastspiel des Zirkus Busch.Walter Hermanns, Bürgermitglied der Fraktion: „Wir freuen uns, wenn Artisten und Künstler ihre Akrobatik, ihre Darbietungen als Clown oder Zauberer zur Schau stellen. Manches ist sehr beeindruckend, inspirierend, anheiternd oder auch genial.Aber Wildtiere haben in Zirkussen nichts mehr zu suchen. Wildtiere brauchen ganz andere Lebensbedingungen, als sie der bestmeinenste Zirkus je bieten kann.In Europa, also in Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, England, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Mazedonien, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schottland, Schweden, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechiche Republik, Ungarn, Wales und Zypern gibt es diese nationalen Einschränkungen bzw. Verbote von Wildtieren in Zirkussen schon. Und trotzdem geht auch für diese Betriebe das Leben weiter – nur eben anders.Das muss auch in Deutschland möglich sein. Wenn Verbote von Kommunen nicht ausreichen, muss das bundesweit geltende Tierschutzgesetz geändert werden. Und bis dahin: Zirkus mit Tieren – ignorieren.“