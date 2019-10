Zirkus Busch plakatiert noch immer im Düsseldorfer Straßenraum

Zirkus Busch gastierte bis zum 23. September in Düsseldorf. Da 14 Tage später noch immer Werbeplakate im Stadtgebiet von Düsseldorf hängen, hat die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER die Verwaltung angeschrieben und gefragt, bis wann diese nun endlich abgehangen werden.„Wir erinnern an unsere Anfrage in der Stadtratssitzung vom 19. September. Die Verwaltung teilte mit, dass sie nach Ablauf der Frist zur Erlaubnis, Plakate im Stadtgebiet aufzuhängen, erst tätig wird, wenn sie informiert wird; dass haben wir nun getan.Wir hoffen, dass nun entsprechend der Antwort, die Plakate innerhalb einer kurzen Frist aus dem Straßenraum entfernt werden und, wenn dieser Aufforderung der Stadt nicht Folge geleistet, die Entfernung durch die Verwaltung erfolgt“, erklärt Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER.