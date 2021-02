Wieso sind 8 Düsseldorfer nach Corona-Impfung verstorben?

Ratsherr Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER hat deshalb zur nächsten Ratsversammlung eine Anfrage aus aktuellem Anlass an die Stadtverwaltung zur Beantwortung in der nächsten Ratssitzung gestellt: „Welche konkreten Konsequenzen zieht die Stadtverwaltung Düsseldorf, das Gesundheitsamt, der Krisenstab und weitere Stellen daraus, dass bisher acht Personen trotz Corona-Erst-Impfung verstorben sind? Was konkret wird Düsseldorf unternehmen, um diejenigen, sie sich gegen COVID 19 impfen lassen, noch besser zu informieren, vor der jeweiligen Impfung zu untersuchen, im Nachgang zu betreuen, insbesondere dann, wenn es sich bei denjenigen, die Impfungen erhalten, um Ältere oder/und vor erkrankte handelt? Aufgrund welcher konkreten Überlegungen hat die Stadt Düsseldorf durch welchen Entscheider/Verantwortlichen dieses Geschehen nicht von sich aus, proaktiv in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, sondern nur auf Nachfrage einer Zeitung?Um Impfwillige umfänglich zu informieren und möglichen Spekulationen vorzubeugen, ist es doch Aufgabe der Stadt, des Gesundheitsamts, des Krisenstabs, von sich aus zu informieren und aufzuklären.Sind die acht Verstorbenen in Folge der Impfung verstorben?Oder sind sie gestorben, weil ihre Vorerkrankungen ursächlich sind?Oder waren sie schon mit COVID 19 infiziert und die Erstimpfung konnte nicht helfen?Diese und viele weitere Fragen werden gestellt. Es wäre doch schön und hilfreich, wenn hier umfänglich und transparent kommuniziert werden würde.“Foto: pixabay