Wie geht es in Düsseldorf bei den Deckenlüftern weiter?

In den letzten Wochen war in Presseberichten vieles zu Deckenlüftern für Grundschulen zu lesen oder zu hören. Insbesondere die Berichte der letzten vierzehn Tage geben Anlass, zu Fragen, zu der die Verwaltung im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung antworten wird.Dazu Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Die Stadtverwaltung Düsseldorf muss insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie ihrer Fürsorgepflicht gegenüber den Schulkindern, aber auch gegenüber den in den Schulen Beschäftigten verantwortungsvoll, nachhaltig und wirksam nachkommen. Deshalb war es gut und richtig, sich schon letztes Jahr mit den Auswirkungen des Coronaviruses zu beschäftigten und nach geeigneten Lösungen zu suchen, sie zu finden und Deckenlüfter zu bestellen.Nun ruht wohl schon seit Wochen der Einbau. Die Corona-Zahlen steigen. Immer mehr Kinder und Jugendliche erkranken. Bundestag und Bundesrat haben letzte Woche ein neues Gesetz verabschiedet.Wie geht es nun in Düsseldorf bei den Deckenlüftern weiter? Wir sind auf die Antworten der Verwaltung gespannt.“Beispielfoto: pixabay