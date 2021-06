Wer ist für eine tote Nilgans im Hofgartenweiher zuständig?

Aus welchen Gründen sind AWISTA, das Gartenamt, die Untere Wasserbehörde, der OSD und die Polizei nicht bei der Entnahme der tote Nilgans im Hofgartenweiher tätig geworden? Aus welchen Gründen haben die in Frage 1 benannten Behörden der Anruferin nicht helfen können? Wohin sollten sich bei solchen Situationen tierschutzbewegte Menschen in Düsseldorf wenden, damit sie einerseits nicht von einer Behörde zur nächsten verwiesen werden und anderseits dem betroffenen Tier schnellstens und sach-/ fachgerecht geholfen wird?



Deshalb hat die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER der Verwaltung folgende Fragen gestellt:Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Es ist unerträglich, wenn die bekannte Düsseldorfer Schwanenmutter sowohl von einer Behörde zur anderen vertröstet wird und dann auch noch keine Behörde helfen will. Deshalb erwarten wir in der nächsten Sitzung des Umweltausschusses eine inhaltsstarke Antwort. Wenn es in Düsseldorf einen Tierschutzbeauftragten als Ansprechpartner gäbe, wäre es sicherlich besser.“Foto: Walter Hermanns