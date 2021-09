Welche Auswirkungen hatte das Starkregen-, Hochwasser- und Überflutungsereignis am 14./15. Juli 2021 auf Tiere, Haustiere und wildlebende Tiere in Düsseldorf?

Da auch Tiere, Haustiere und wildlebende Tiere betroffen waren und bis heute in den Ausschüsen dazu noch keine Antworten gegeben wurden, hat Ratsfrau Claudia Krüger, Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER nachfolgende Anfrage an die Verwaltung gestellt, die dann in der nächsten Ratsversammlung beantwortet wird:1.) Wieviele Tiere sind im Zusammenhang mit dem Starkregen-, Hochwasser- und Überflutungsereignis am 14./15. Juli 2021 in Düsseldorf tot aufgefunden worden (bitte auflisten nach Tierart und Ort des Auffindens)?2.) Wie und wo sind die Tiere aus der Antwort zu Frage 1 pietätvoll beerdigt worden?3.) Auf welche Art und Weise hat die Stadt Düsseldorf einem vom Starkregen-, Hochwasser- und Überflutungsereignis betroffenen Düsseldorfer geholfen, sein in diesem Zusammenhang gestorbenes Haustier auf dem Düsseldorfer Tierfriedhof zu beerdigen, wenn dieser dies aus finanziellen Gründen nicht leisten konnte?Foto: pixabay