In den letzten Wochen haben gewöhnlich gut unterrichtete Kreise davon gesprochen, dass der bisherige Opern-Standort an der Heinrich-Heine-Allee aufgegeben werden soll.In dem Zusammenhang fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER in der nächsten Stadtratssitzung am 1. Juli die Verwaltung, wurden mit möglicherweise am Gelände der Deutsche Oper am Rhein an der Heinrich-Heine-Allee Interessierten seitens der Stadtverwaltung Düsseldorf schon Gespräche bzw. Gedankenaustäusche welcher Art auch immer darüber geführt, wie dieses Grundstück eines Tages, wenn es nicht mehr als Oper genutzt werden würde, genutzt werden könnte,wenn die Frage 1 mit JA beantwortet wird, wie ist der Stand der Gespräche bzw. Gedankenaustäusche mit den Interessierten undwenn die Frage 1 mit NEIN beantwortet wird, welche Überlegungen hat die Stadtverwaltung Düsseldorf hinsichtlich des Operngeländes Heinrich-Heine-Allee bezüglich einer Anschlußnutzung, sollte die Oper an einem anderen Standort neu errichtet werden?Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Es ist schade, dass der OB und andere Verantwortliche schon frühzeitig durchblicken liessen, dass sie gegen den bisherigen Standort und für den des ehemaligen Kaufhof am Wehrhahn ausgesprochen haben. Diese Meinungsäußerungen haben wollen schon jetzt Interessierten für die Heinrich-Heine-Allee auf den Plan gerufen. Aber unabhängig davon, ob da etwas dran ist oder nicht, welche Anschlußnutzungen schweben der Stadt für die dann ehemalige Oper vor?“Foto: (c) operamrhein.de_de_DE_zukunft_opernhaus_duesseldorf