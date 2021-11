Warum wirbt OB Keller mit dienstlichen Terminen auf seiner CDU-Facebookseite?

Zu beiden Anlässen hat die Landeshauptstadt Düsseldorf Presseerklärungen mit Fotos herausgegeben. In beiden Fällen sind auf der Facebook-Seite des Politikers Stephan Keller Postings mit CDU-Logo gepostet worden – und so unverändert bis heute lesbar.Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER wie folgt: „Deshalb fragen wir in der nächsten Ratsversammlung die Verwaltung,1.) War Dr. Stephan Keller in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf am 5. Oktober anlässlich der EURO 2024 im Berliner Olympiastadion oder war er als Mitglied der CDU dort, wie es das Foto seines Facebook-Accounts zeigt?2.) War Dr. Stephan Keller in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf am 11. Oktober anlässlich der Expo Real 2021 in München oder war er als Mitglied der CDU dort, wie es das Foto seines Facebook-Accounts zeigt?3.) Wenn die Antworten zu den Fragen 1 und 2 lauten, dass er in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Düsseldorf vor Ort war, wie ist es dann möglich, dass der Oberbürgermeister aller Düsseldorfer Bürger dienstliche Auftritte für seinen politischen, parteigefärbten Facebook-Accounts nutzt?Auf die Antworten sind wir sehr gespannt.“Fotos: (c) facebook.com_stephankeller2020_05.10.2021 und (c) facebook.com_stephankeller2020_11.10.2021