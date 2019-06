Warum schweigen die Lämmer?

Düsseldorf : Landtag NRW |

Die Metapher des Schafes trifft voll den Inhalt, ist vielschichtig und Ausdruck unseres Lebens in der repräsentativen Demokratie. Ein Buch nicht nur für die Mitglieder in den suchenden Volksparteien, für jeden denkenden Mitbürger.

In der Einleitung wird der breite Inhalt der einzelnen Kapitel in vagen Umrissen deutlich. Siehe hierzu die Leseprobe . Die Kapitelüberschriften lassen trockene theoretische Abhandlungen eines emeritierten Professors erwarten. Der Leser wird von der Sprache, der Aktualität und der Tiefe der Abhandlungen angenehm überrascht sein. Einzelne Kapitel werden durch Zeichnungen und Erklärungen aufgelockert andere wiederum in Dialogform abgehandelt. Der Autor Rainer Mausfeld zeigt die gezielte Aushöhlung und Demontage der Demokratie seit 1948 auf. Der Untertitel: „Wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlage zerstören“ wird verständlich und nachvollziehbar erfahrbar.Wer sich durch die Einleitung nicht verleiten lässt gezielt einzelne ausgewählte Kapitel zu lesen, findet einen roten Faden und einen Spannungsbogen bis heute. Wer sich nach der Lektüre nicht resigniert zurückzieht wird spätestens nach dem Kapitel: „Demokratie und weiße Folter“ die Tagespolitik bewusster verfolgen und die Möglichkeit suchen sich aktiv einzubringen.Ein Buch nicht nur für die Jugend, die Studenten auch für Senioren, die sich um die Kinder und Enkel sorgen. Zu Recht auf der Spiegel Bestsellerliste und nun als Studienausgabe erhältlichWie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstörenSeitenzahl: 320Ausstattung: Klappenbroschur mit zahlreiche AbbildungenISBN: 978-3-86489-277-6 im Westendverlag/Frankfurtauch als Ebook erhältlich