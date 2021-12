Warum hat OB Keller bei den Haushaltsreden so unterschiedlich auf die Uhr geschaut?

Sehr geehrter Herr Dr. Keller,in der Stadtratssitzung vom 16.12.2021 haben Sie zu Beginn des TOP 43, Etatberatung darauf hingewiesen, dass die Haushaltsreden auf jeweils 10 Minuten begrenzt sind und Sie im Ältestenrat ermuntert wurden, dies streng einzuhalten.Das nachfolgende Tun ist bemerkenswert und nach der Abfolge der Aufzeichnung für jeden auf Duesseldorf.de erkennbar.Herr Rolf Tups (CDU) sprach von 3:04:59 bis 3:16:32. Um 3:15:12, also nach 10:13 Minuten Redezeit sagten Sie „Kommen Sie bitte zum Schluß“. Herr Tups sprach dann noch 1:20 Minuten weiter.Frau Angela Hebeler (Bündnis 90/Grüne) sprach von 3:17:00 bis 3:28:11. Um 3:28:06, also nach 11:06 Minuten Redezeit sagten Sie „Die Zeit ist jetzt auch rum“. Frau Hebeler sprach dann noch 5 Sekunden weiter.Frau Marina Spillner (SPD) sprach von 3:28:33 bis 3:40:00. Um 3:38:50, also nach 10:17 Minuten Redezeit sagten Sie „Ich darf Sie einmal an die Zeit erinnern“. Frau Spillner sprach dann noch 1:10 Minuten weiter.Herr Manfred Neuenhaus (FDP) sprach von 3:40:30 bis 3:51:37. Um 3:50:50, also nach 10:20 Minuten Redezeit sagten Sie „Herr Neuenhaus, meine Uhr zeigt 10 Minuten plus“. Herr Neuenhaus sprach dann noch 47 Sekunden weiter.Frau Julia Marmulla (LINKE) sprach von 3:52:02 bis 4:02:09. Hier war Ihr Hinweis auf die Redezeit entbehrlich.Herr Wolf-Rüdiger Jörres (AfD) sprach von 4:02:47 bis 4:13:35. Um 4:12:40, also nach 9:53 Minuten Redezeit sagten Sie „Wir hören Sie an, aber nicht länger als 10 Minuten und die sind jetzt abgelaufen“. Herr Jörres sprach dann noch 55 Sekunden weiter.Frau Dominique Mirus (Die Partei/Klima) sprach von 4:14:00 bis 4:22:01. Hier war Ihr Hinweis auf die Redezeit entbehrlich.Frau Claudia Krüger (Tierschutz/FREIE WÄHLER) sprach von 4:22:48 bis 4:34:04. Um 4:32:20, also nach 9:32 Minuten Redezeit sagten Sie „Frau Krüger, kommen Sie zum Schluß?“ Um 4:33:04. also nach 10:16 Minuten Redezeit sagten Sie „Kommen sie zum Schluß, bitte?“. Um 4:33:40 , also nach 10:52 Minuten Redezeit sagten Sie „Vielen Dank, die Zeit ist nun wirklich mehr als überschritten“. Um 4:33:56, also nach 11:08 Minuten Redezeit sagten Sie „Es waren jetzt 12 Minuten.“Sehr geehrter Herr Dr. Keller,ist Ihnen etwas aufgefallen?Bei der CDU ermahnten Sie nach 10:13 Minuten Redezeit.Bei Bündnis 90 / Grüne nach 11:06 Minuten Redezeit.Bei der SPD nach 10:17 Minuten Redezeit.Bei der FDP nach 10:20 Minuten Redezeit.Bei der AfD nach 9:53 Minuten Redezeit.Bei Tierschutz/FREIE WÄHLER nach 9:32 Minuten Redezeit zum ersten Mal.Herr Dr. Keller,aus welchen Gründen haben Sie so unterschiedlich gehandelt?Warum haben Sie Frau Krüger schon nach 9:32 Minuten Redezeit ermahnt?Wir bitten hier um unverzügliche Beantwortung.Vielen Dank.Mit freundlichen GrüßenTorsten LemmerFoto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_David Young_16.12.2021