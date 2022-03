Wann und wie wird der Zustand der Hundeauslauf- und Hundfreiflächen in Düsseldorf verbessert?

Weiter ist zu lesen, dass sich „um die Instandhaltung das städtische Gartenamt [kümmere]. Aber: „Die Hundeauslaufplätze sind ein freiwilliges Angebot der Stadt und verfügen über eine standardisierte Infrastruktur. Um Buddellöcher aufzufüllen, stellt das Gartenamt interessierten Hundebesitzern kurzfristig im direkten Umfeld des Platzes Boden oder Sand zur Verfügung. Diese Vorgehensweise wird in Absprache mit den Hundebesitzern bereits auf mehreren Hundeausläufen praktiziert“.“Deshalb fragt die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER die Verwaltung,1.) Was konkret unternimmt die Stadtverwaltung Düsseldorf, um die Hundeauslauf- und Hundfreiflächen so instand zu halten, dass sie sich für Hund und Hundehalter in annehmbaren Zuständen befinden?2.) Was konkret erwartet die Stadtverwaltung Düsseldorf von den Hundehaltern, die die Hundeauslauf- und Hundfreiflächen und wie unterstützt die Stadt die Hundehalter bei der Erfüllung dieser Erwartungen konkret?3.) Wo im Stadtgebiet Düsseldorfs wird die Verwaltung konkret in den Jahren 2022 bis 2024 weitere Hundeauslauf- und Hundfreiflächen eröffnen?Foto: (c) duesseldorf.de_stadtgruen_freizeit_hundeauslauf