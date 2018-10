Wann kehren die 60 Bäume auf den Messeparkplatz P1 zurück?

Anfang 2018 wurden 60 Bäume auf dem Messeparkplatz P1 ausgepflanzt und in der Baumschule „zwischengeparkt“, um ein Open-Air-Konzert von Ed Sheeran ermöglichen zu können. Diese Bäume sollten im Herbst 2018 wieder an ihre ursprünglichen Standorte zurückkehren, falls das Konzert nicht stattgefunden habe. Dass das Konzert nicht stattfand, ist hinlänglich bekannt.In der nächsten Ratssitzung fragen wir, ob die ausgepflanzten Bäume des Messeparkplatzes P1 die Sommerzeit in der Baumschule gut überlebt haben, so dass sie nun wieder rückgepflanzt werden können, wann konkret der Rückumzug stattfinden wird und wer die Kosten für Auspflanzung, Pflege über den Sommer und Rückumzug bezahlt.„Unsere Fraktion war und ist für Großveranstaltungen, auch Open Air Konzerte in Düsseldorf. Unsere Fraktion war und ist jedoch genauso für den Schutz von Bäumen. Deshalb sind wir froh, dass sich die politische Mehrheit unserer Meinung anschloss und das Baumfällen für ein Open Air Konzert verhinderte. Nun müssen aber die 60, im vorauseilenden Gehorsam ausgepflanzten Bäume auch wieder eingepflanzt werden. Das wir an diesem Thema dran bleiben, sind wir den Bäumen, den Tieren und allen Düsseldorfern schuldig“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Chomicha El Fassi