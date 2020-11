Wann entschuldigt sich OB Keller für die rechtswidrige Maskentragepflicht?

Am 3. November 2020 hat der Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller eine Corona-Allgemeinverfügung erlassen, dass fast im gesamten Stadtgebiet eine Mund-Nase-Bedeckung getragen werden muss. Zu den von einigen Bürgern vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf eingelegten Klagen erklärte das Gericht, dass diese Verordnung rechtwidrig ist!Die Stadt Düsseldorf hat dann diese Allgemeinverfügung vollständig aufgehoben und durch eine abgeänderte am 10. November 2020 erneuert.Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz FREIE WÄHLER: „Zu diesem Vorgang haben wir den beiliegenden, offenen Brief an den Oberbürgermeister geschickt. Wir messen diesen Oberbürgermeister an seinen Aussagen. Er ist Jurist.Wir fragen deshalb, wann, wie und wo werden Sie sich entschuldigen? Und werden Sie dies auch in einem Video über duesseldorf.de und soziale Medien veröffentlichen?“__________________________________________________________________________Offener BriefAn den Oberbürgermeisterder Landeshauptstadt DüsseldorfHerrn Dr. Stephan KellerSehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Keller,die Stadt Düsseldorf hat in der Allgemeinverfügung zum Schutz der Bevölkerung vorInfektionen mit dem Virus SARSCoV-2 (sog. »Corona-Virus«) vom 03.11.2020 hier:Anordnung einer gesamtstädtischen Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken (Az. 07-32/1Corona 11) „eine Maskenpflicht nahezu für das gesamte Stadtgebiet angeordnet.Ausnahmen gelten lediglich für nicht bebaute Gegenden wie Grünlagen. Die Pflicht zumTragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer,die Gehwege benutzen dürfen.“Quellen:g-201103.pdf und https://corona.duesseldorf.de/news/maskenpflicht-j... stadtgebietVerschiedene Bürger klagten dagegen. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf entschied ineinem Fall am 09.11.2020, dass „die Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters derStadt Düsseldorf vom 3. November 2020, mit der eine gesamtstädtische Pflicht zum Tragenvon Alltagsmasken angeordnet wurde, rechtswidrig [ist]. Das hat die 26. Kammer desVerwaltungsgerichts Düsseldorf mit Beschluss vom heutigen Tage entschieden und damitdem gegen die Stadt Düsseldorf gerichteten Antrag eines Düsseldorfer Bürgers imEilverfahren entsprochen.“Quelle: https://www.vgduesseldorf. nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/2020/202044/index.php„Die Landeshauptstadt Düsseldorf respektiert den Beschluss des VerwaltungsgerichtsDüsseldorf vom heutigen Montag, 9. November, zur Allgemeinverfügung über dieMaskenpflicht. Die Stadtverwaltung hat in der Folge die Allgemeinverfügung, die eineAlltagsmaskenpflicht für das gesamte Stadtgebiet vorsah, noch am heutigen Montagaufgehoben. Darüber hinaus wird die Stadtverwaltung auf Basis der heutigen Begründungdes Verwaltungsgerichtes eine neue Allgemeinverfügung vorbereiten, die voraussichtlicham morgigen Dienstag, 10. November, erlassen werden wird.“Quellen: https://www.duesseldorf.de/medienportal/pressedien... pld/35535.html undg-201109.pdf.Sehr geehrter Herr Dr. Keller,die Stadt Düsseldorf und Sie, als Oberbürgermeister tragen Verantwortung für rund640.000 Düsseldorfer Bürger und viele hunderttausend Berufseinpendler und Tagesgäste.Angesichts stark ansteigender COVID 19 Fälle ordneten Sie eine Maskenpflicht für nahezudas gesamte Stadtgebiet an.Nach nur neun Tagen im neuen Amt hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf eine ihrerersten Entscheidungen, die Allgemeinverfügung des Oberbürgermeisters der StadtDüsseldorf vom 3. November 2020, mit der eine gesamtstädtische Pflicht zum Tragen vonAlltagsmasken angeordnet wurde, für rechtswidrig erklärt!Auf Ihrer Website schreiben Sie: „Meine Ausbildung und mein gesamtes Berufslebenhaben mich wirklich gut auf die Aufgabe als Oberbürgermeister vorbereitet. Ich kenne dasGeschäft. Ich weiß, wie man eine Stadt führt. Und ich habe mich unglaublich gefreut, dassmir die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer bei der Kommunalwahl 2020 ihr Vertrauengeschenkt und mich zum Oberbürgermeister gewählt haben! Gemeinsam mit denDüsseldorfer Bürgerinnen und Bürgern, der Politik und einer starken Stadtverwaltungwerden wir jetzt die Zukunft unserer Stadt gestalten. Es werden anspruchsvolle,spannende Jahre – und ich verspreche, dass wir das Beste daraus machen werden!“Quelle: https://stephan-keller.de/mein-profi Wie passt das zusammen?Das Verwaltungsgericht Düsseldorf führt in seiner Begründung aus, dass „für den Bürgernicht eindeutig erkennbar [sei], wo und wann er der Maskenpflicht unterliege. Vielmehrmüsse er anhand der unbestimmten Begriffe „Tageszeit, räumliche Situation undPassantenfrequenz“ selbst über das Vorliegen einer Situation entscheiden, in der einBegegnungsverkehr „objektiv ausgeschlossen“ sei. Dem Bestimmtheitsgebot sei nichtgenügt, wenn der Bürger – wie hier – nicht ohne weiteres in der Lage sei zu erkennen,welches Verhalten von ihm gefordert werde, zumal dann, wenn ein Verstoßbußgeldbewehrt sei.“Herr Dr. Keller, hier ist gegenüber den rund 640.000 Düsseldorfer Bürgern und den vielenhunderttausend Berufseinpendlern und Tagesgäste eine Entschuldigung fällig.Sehr geehrter Herr Dr. Keller,wann, wie und wo werden Sie sich entschuldigen? Und werden Sie dies auch in einemVideo über duesseldorf.de und soziale Medien veröffentlichen?Herr Dr. Keller,diesen offenen Brief haben wir auch als Pressemitteilung veröffentlicht. Auch Ihre Antwort,der wir schnellstmöglich entgegen sehen, werden wir veröffentlichen.Mit freundlichen GrüßenTorsten LemmerFoto:Dr. Stephan Keller © Landeshauptstadt Düsseldorf/David Young