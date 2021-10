Waffen- und Glasflaschenverbot muss an Eingängen kontrolliert

Zu den aktuell verübten Gewalttaten in der Altstadt äußert sich Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER wie folgt:„Seit vielen Jahren nehmen Ausschreitungen, Übergriffe, Straftaten und Körperverletzungen in der Altstadt, der Carlstadt und der Rheinuferpromenade zu. Auch Gespräche zwischen Stadt, Polizei, Anwohnern, Ordnungs- bzw. Jugendamt und der Gastronomie führten – bei Licht betrachtet – nicht zu wirksamen Lösungen, denn auch mehr Licht und mehr Kameras konnten die Messer- und Glasflaschenangriffe der letzten Wochenenden nicht verhindern.Deshalb fordern wir, dass, wie bei Karneval, das ganze Gebiet an Freitag- und Samstag-Abenden eingangskontrolliert wird. Waffen und Glasflaschen dürfen nicht mitgebracht werden. Der Oberbürgermeister muss gemeinsam mit der Polizei für Recht und Ordnung sorgen. Es muss wieder möglich werden, dass man dort ohne Angst um sein Leben friedlich und fröhlich feiern kann.“Foto: pixabay