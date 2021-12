Vierter Recyclinghof in Düsseldorf kommt

Neben den drei vorhandenen Recyclinghöfen in Lohausen, Flingern und Garath plant die Stadt einen vierten, wahrscheinlich im Stadtbezirk 9.Dazu erklärt Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / Freie Wähler: „Wir freuen uns, dass hier wieder einmal der FREIE WÄHLER Effekt wirkt. Bezirksvertreter Peter Ries und Bürgermitglied Jürgen Kloft fordern dies schon seit rund 10 Jahren. Nun endlich kommt Bewegung in die Sache. Wir sagen Danke an alle, sowohl von der Verwaltung, als auch von politischen Vertretern anderer Parteien, dass hier nun endlich die Einsicht für einen weiteren Recyclinghof in Düsseldorf gewachsen ist.Wenn diese Einsicht sich nun auch auf den Stadtbezirk 4 auswirken würde, gäbe es einen weiteren Grund zur Freude. Die Düsseldorfer, die dort wohnen, müssen ihre Altbatterien, ihre Elektrokleingeräte, ihren Grünschnitt, ihr Holz, ihre Lampen, ihre Medikamente u.v.a.m. noch immer in Flingern oder Lohausen entsorgen. Diese Fahrwege lassen sich deutlich verringern, wenn es auch einen linksrheinischen Recyclinghof geben würde.Nun, heute freuen wir uns über den vierten Recyclinghof, der im Stadtbezirk 9 entstehen soll.“Foto: (c) duesseldorf.de_umweltamt_umwelt-und-verbraucherthemen-von-a-z_abfall_recyclinghoefe