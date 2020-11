Verwaltung und Politik übernehmen FREIE WÄHLER Antrag

In der gestrigen Sitzung des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und internationale Zusammenarbeit stellte Jürgen Krüger, Ratsgruppe Tierschutz FREIE WÄHLER, den Änderungsantrag, dass alle Menschen, die in systemrelevanten Berufen beschäftigt sind und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in einer Liste der systemrelevanten Bereiche am 30. März 2020 definiert worden sind, auch im Investorenverfahren Bertastraße berücksichtigt werden.Die Verwaltung übernahm diesen Änderungsantrag eins zu eins in ihre Beschlussvorlage, der dann auch vom Ausschuss übernommen wurde.Jürgen Krüger: „Wieder einmal zeigt sich, dass dann, wenn unaufgeregt und ideologiefrei an der Sache gearbeitet wird, Verbesserungsvorschläge der FREIEN WÄHLER übernommen werden. Ich freue mich, dass hier nun allen, die in systemrelevanten Berufen beschäftigt sind, die Möglichkeit eingeräumt wird, günstigeren Wohnraum erhalten zu können.“Foto: Freie Wähler