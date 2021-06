Verwaltung sind keine konkreten Zahlen über Corona-Krankenhauspatienten bekannt!

Bei einer Inzidenz von 35 und bei 645.923 Düsseldorfern haben sich somit 226, bei einer Inzidenz von 50 dann 322, bei einer Inzidenz von 100 dann 645 und bei einer Inzidenz von 150 dann 968 in den letzten 7 Tagen neu mit dem SARS-COV-2 Virus infiziert.Zum Glück musste nur ein gewisser Teil der Infizierten im Krankenhaus, und von denen wiederrum nur ein Teil, auf Intensivstationen behandelt werden.Für die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER hat Torsten Lemmer in der letzten Ratsversammlung die Verwaltung gefragt, wie viele der bisher rund 24.000 in Düsseldorf mit dem SARS-COV-2 Virus Infizierten mussten stationär im Krankenhaus, wie viele von denen auf Intensivstationen behandelt werden und wie viele der bisher rund 24.000 in Düsseldorf mit dem SARS-COV-2 Virus Infizierten wurden bisher schon erst- bzw. auch zweitgeimpft?Für die Verwaltung teilte der zuständige Beigeordnete und Leiter des Krisenstabs Burkhard Hintzsche mit, dass „diese Daten nicht erfasst [werden]. An das Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf erfolgt lediglich eine tägliche Meldung über die Belegung von Beatmungsbetten, der Anzahl Covid-positiver Patienten je Klinik sowie deren Anteil an beatmeten Patienten.Die Landeshauptstadt Düsseldorf erhebt keine Daten über die Impfung von bereits mit SARS-CoV-2-Infizierten. Die Statistik stellt nur auf die Gesamtzahl aller Geimpften ab, unterteilt in Erst- und Zweitimpfung. Eine darüberhinausgehende Differenzierung, z.B. nach Wohnort der Geimpften erfolgt nicht.Nach den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts sollten Personen, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, in der Regel sechs Monate nach Genesung eine Impfung erhalten. Über die Zahlen aller in Düsseldorf Geimpften wird der Ausschuss für Gesundheit und Soziales regelmäßig im Rahmen des Sachstandsberichts zu Corona informiert. Darüber hinaus werden die Zahlen auch im Internet unter www.corona.duesseldorf.de tagesaktuell veröffentlicht.“Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Das dem Gesundheitsamt nicht bekannt ist, wieviel der über 24.000 mit SARS-COV-2 Virus Infizierten stationär im Krankenhaus bzw. sogar auf Intensivstationen behandelt werden mussten, nehmen wir mit Verwunderung und Befremden zur Kenntnis. Nachdem Corona nun schon bald eineinhalb Jahre Topthema ist, haben wir zu dieser Fragen konkrete Zahlen als Antwort erwartet.Und das auch nicht bekannt ist, wieviele derer, die eine SARS-COV-2 Virus-Infektion durchlitten haben, mittlerweile erst- bzw. zweitgeimpft ist, erstaunt uns gleichermassen. Hinweise auf die Corona-Sachstandsberichte im Ausschuss für Gesundheit und Soziales, im Stadtrat oder die Corona-Internetseite der Stadt beantworten diese Fragen auch nicht, wie Krisenstabsleiter Hintzsche in der letzten Ratssitzung antwortete.Im Zeitalter von Digitalisierung und einer noch wirksameren Bekämpfung des Corona-Viruses einerseits sowie der Vorbereitung auf mögliche weitere Corona-Wellen anderseits haben wir hier eine deutlich andere Erwartung an die Fachverwaltung.“Foto: pixabay