Vergewaltiger aus Tunesien und Nigeria mit ukrainischer Staatsbürgerschaft missbrauchen 18-Jährige Ukrainerin in Flüchtlingsunterkunft. Jetzt flieht sie aus Deutschland nach Polen

Unfassbar: In Düsseldorf wurde eine Ukrainerin (18) in einer Flüchtlingsunterkunft vergewaltigt. Das Verbrechen ereignete sich nach BILD-Informationen am 6. März auf dem Hotelschiff „Oscar Wilde“, das derzeit neben zahlenden Gästen auch Flüchtlinge beherbergt.Die junge Frau soll nacheinander von zwei Männern aus Tunesien und Nigeria (37 und 26 Jahre alt) missbraucht worden sein. Bei dem Tunesier hieß es zuerst, er wäre aus dem Irak. Das zeigt, welches Durcheinander bei den Nationalitäten herrscht. Beide sollen auch die ukrainische Staatsbürgerschaft besitzen.