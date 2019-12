Verband der Sinti und Roma in Düsseldorf mit 50.000,- Euro fördern

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Leistungen, die der Verband der Sinti und Roma in Düsseldorf durchführt, mit 50.000,- Euro zu unterstützen.Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Der in Düsseldorf ansässige Verband der Sinti und Roma setzt sich für den dauerhaften Erhalt der Gräber von Verfolgten, die Aufarbeitung und Dokumentation der Geschichte, insbesondere des NS-Völkermords, der Durchsetzung des Minderheitenschutzes und deren Gleichbehandlung sowie in der Öffentlichkeitsarbeit gegen Antiziganismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung ein.Die Förderung der schulischen und außerschulischen Bildung für die Minderheit, kulturelle Arbeit wie in der Rekonstruktion und Bewahrung der im Nationalsozialismus zerstörten Kultur der Sinti und Roma, der Bewahrung und Weitergabe des Romanes an Sinti und Roma sowie der Entwicklung einer eigenständigen kulturellen Identität sind wichtige Aufgaben, die auch angesichts dessen, dass sich 2020 das Ende von Hitler-Deutschland und der Naziherrschaft zum 75. Mal jähren, gefördert werden müssen.Foto: (c) sintiundroma-nrw.de_wordpress