Unsere Ratsmitglieder deutschlandweit gefragt

Vorgestern war ein ARD Fernsehteam von der Tagesschau Redaktion in Düsseldorf zu Gast, um über die Europawahlen mit unseren Ratsmitgliedern Claudia Krüger und Dr. Ulrich Wlecke zu sprechen.Dabei wurden Einzelinterviews mit Ratsfrau Claudia Krüger im Hofgarten und mit Ratsherrn Dr. Ulrich Wlecke am Rheinufer geführt.Das Themenfeld war überwiegend auf die anstehende Europawahl und die Kandidaturen zu dieser aus Düsseldorf ausgerichtet.Die Fraktionsvorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER, Claudia Krüger, begründete Ihren Wahlantritt als Europaspitzenkandidatin der Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL – TIERSCHUTZ hier! mit der „immer weiteren Ausbeutung der Tiere. Insbesondere Massentierhaltung in Tierfabriken, den grenzüberschreitenden Tiertransport, der immer tödlich endet und die nichtendenden qualvollen europaweiten Tierversuche“.Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke, der als Europaspitzenkandidat für die GRAUEN PANTHER zur Wahl am 26.05.2019 antritt, sind es im Besonderen die „zum Teil würdelosen Zustände in Alten- und Pflegeheimen, die nicht mehr sicheren Renten nach einem langen Arbeitsleben und nicht zuletzt der Umgang mit Menschen mit Behinderung im öffentlichem Dasein“.Dazu Ratsherr a. D. Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER im Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf: „Es macht mich sehr glücklich, das unsere Arbeit für die Bürger und die Tiere, hier in Düsseldorf, dazu geführt hat, das Claudia Krüger und Dr. Ulrich Wlecke nun um Mandate in Brüssel kämpfen. Mit unseren zahlreichen Ratsinitiativen betreiben wir eine betont sachliche Parlamentsarbeit, die auch einen positiven Beitrag in Europa leisten könnte."