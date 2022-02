Umfrage Infratest dimap: AfD in Thüringen jetzt stärkste Kraft - In Sachsen verliert die CDU 8%, die AfD gewinnt 3%

Bei der nächsten Landtagswahl 2024 könnte es in Thüringen zu einem echten Polit-Beben kommen. In aktuellen Umfragen liegt die AfD vor den Linken und wäre damit stärkste Kraft im Freistaat!Der aktuelle Stimmungstrend wirkt sich positiv auf die AfD aus. Bei der alternativen Partei um Björn Höcke (49) und Co. würden laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des MDR derzeit die meisten Wähler ihr Kreuzchen machen, wenn am kommenden Sonntag gewählt werden dürfte.Im aktuellen Thüringentrend des Meinungsforschungsinstituts infratest-dimap kommt die AfD auf satte 24 Prozent! Damit liegt die derzeit stärkste Oppositionspartei im Thüringer Landtag knapp vor den Linken (23 Prozent).