Über 300 Corona Teststellen in Düsseldorf

Die Nachfrage:

Auf die Frage, „Was konkret hat die Stadtverwaltung Düsseldorf, der Oberbürgermeister, der Krisenstab, das Gesundheitsamt und weitere Zuständige bzw. Verantwortliche beschlossen, damit jedem Düsseldorfer ohne weiteren Zeitverzug eine Corona-Schnelltest-Möglichkeit in jeder Woche angeboten wird (bitte in einem Zeitstrahl detailliert auflisten, auch für jeden der 50 Stadteile, Wann, Wie, Wo)?“ wurde in der Antwort der Verwaltung auf www.corona.duesseldorf.de/schnelltest verwiesen.Auf dieser Website sind, Stand 27. April 2021, also 40 Kalendertage nach der letzten Ratssitzung und nach der Antwort für die 50 Düsseldorfer Stadtteile folgende Schnelltest-Möglichkeiten aufgelistet:Im Stadtbezirk 1, am 31.12.2019 = 86.595 Einwohner (von 645.923 Gesamtstadt)Altstadt = 4Carlstadt = keineStadtmitte = 15Pempelfort = 11Derendorf = 3Golzheim = 2Im Stadtbezirk 2, am 31.12.2019 = 63.954 EinwohnerFlingern-Nord = 4Flingern-Süd = 3Düsseltal = 9Im Stadtbezirk 3, am 31.12.2019 = 120.866 EinwohnerOberbilk = 5Unterbilk = 12Bilk = 7Friedrichstadt = 6Hafen = keineHamm = keineFlehe = keineVolmerswerth = keineIm Stadtbezirk 4, am 31.12.2019 = 45.088 EinwohnerOberkassel = 6Heerdt = 1Lörick = 3Niederkassel = 1Im Stadtbezirk 5, am 31.12.2019 = 34.695 EinwohnerFlughafen = 1Stockum = keineLohausen = keineKaiserswerth = 3Wittlaer = keineKalkum = keineAngermund = keineIm Stadtbezirk 6, am 31.12.2019 = 66.748 EinwohnerLichtenbroich = 1Unterrath = 3Rath = 4Mörsenbroich = 3Im Stadtbezirk 7, am 31.12.2019 = 47.466 EinwohnerGerresheim = 10Grafenberg = keineLudenberg = keineHubbelrath = keineKnittkuhl = keineIm Stadtbezirk 8, am 31.12.2019 = 61.347 EinwohnerEller = 6Lierenfeld = 1Vennhausen = keineUnterbach = 1Im Stadtbezirk 9, am 31.12.2019 = 94.276 EinwohnerWersten = 5Holthausen = 1Reisholz = keineBenrath = 6Urdenbach = 1Hassels = 1Itter = keineHimmelgeist = keineIm Stadtbezirk 10, am 31.12.2019 = 24.888 EinwohnerGarath = 3Hellerhof = 1Quellen zu den Einwohnerzahlen =Demzufolge sind die Corona-Schnelltest-Möglichkeiten sehr unterschiedlich auf die Stadtteile und Stadtbezirke verteilt.Es gibt noch immer 17 Stadtteile, die gar keine Corona-Schnelltest-Möglichkeiten anbieten:Carlstadt,Hafen, Hamm, Flehe und Volmerswerth,Stockum, Lohausen, Wittlaer, Kalkum und Angermund,Grafenberg, Ludenberg, Hubbelrath und Knittkuhl,Vennhausen,Reisholz und Himmelgeist.Wann und wie wird die Landeshauptstadt Düsseldorf ihrer Antwort entsprechend „Mit dem Beschluss aus der Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsident*innen am 03.03.2021 zur flächendeckenden Einführung kostenloser Schnelltests für Bürger*innen wurde im Krisenstab der Landeshauptstadt Düsseldorf eine ämterübergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt, um erste Planungen zu erarbeiten. Diese Planungen sehen sowohl den Betrieb städtischer Teststationen als auch die Einbindung möglichst vieler privater Anbieter*innen vor.“ Corona-Schnelltest-Möglichkeiten in den 17 Stadtteilen anbieten?Der zuständige Beigeordnete und Leiter des Krisenstabs, Stadtdirektor Burkhard Hintzsche, antwortete wie folgt: „In Düsseldorf gibt es mehr als 300 Corona Teststellen, darunter viele niedergelassene Arztpraxen, die nicht eingewilligt haben auf der städtischen Internetseite genannt zu werden, gleichwohl ihren Patientinnen und Patienten mit Testangeboten zur Verfügung stehen, so dass das Angebot an Teststellen insgesamt größer ist. In Stadtteilen mit niedriger Bevölkerungsdichte (z.B. Hubbelrath) ist mutmaßlich der wirtschaftliche Betrieb einer Teststelle nicht möglich. Insgesamt sind im Stadtgebiet aber ausreichend Teststellen vorhanden. Aktuell ist die Stadtverwaltung bemüht, durch mobile Angebote und Aufklärungskampagnen, die Testbereitschaft innerhalb der Stadtgesellschaft zu erhöhen.“Dazu Torsten Lemmer, Ratsherr und Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Erstens: Wir danken Stadtdirektor Hintzsche und allen, die sich in den letzten Wochen für mehr Corona-Schnelltest-Möglichkeiten in den 50 Stadtteilen eingesetzt haben und weiter einsetzen.Zweitens: Wir können bestätigen, dass über die auf der städtischen Website angegebenen Testcenter weitere existieren bzw. neu eingerichtet worden sind.Drittens: Insbesondere freut es uns, dass auch mobile Angebote und Aufklärungskampagnen verstärkt wurden und, neben dem testen, nun auch mobile Impfangebote realisiert werden.Nachdem Testen und Impfen doch leider sehr langsam und zögerlich starteten, nehmen sie nun in den letzten Wochen deutlich an Fahrt auf.“Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf_Uwe Schaffmeister