U81 Wirkliche Bürgerbeteiligung gewollt?

Die Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER hat diesbezüglich eine Anfrage aus aktuellem Anlass an die Stadtverwaltung zur Beantwortung in der nächsten Ratssitzung gestellt.Ratsherr Torsten Lemmer, Geschäftsführer der Ratsgruppe Tierschutz / FREIE WÄHLER: „Aus welchen konkreten Gründen und Überlegungen hat die Stadtverwaltung Düsseldorf den anderen, rund 130 Bürgern, die sich auch für diesen Workshop beworben hatten, nicht die Möglichkeit eingeräumt, als stille Zuhörer und Zuseher, also ohne Kommentar- und Rederecht, diesen Workshop mit anzusehen?Wenn Corona auch weiterhin Präsenzveranstaltungen mit vielen Teilnehmern nicht ermöglichen sollte, wird die Stadtverwaltung Düsseldorf künftig alle Interessierten ermöglichen, als stille Zuhörer und Zuseher, also ohne Kommentar- und Rederecht, diese Veranstaltungen mit anzusehen zu können?Sollten der Stadt Düsseldorf die technischen Voraussetzungen derzeit noch im Wege stehen, würde dann auf Alternativen zurückgegriffen werden, wie sie beispielsweise Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller am 8. Dezember 2020 bei dem Live-Talk mit den Beschäftigten der Stadtverwaltung nutzte?Seit Jahren werden Kommunikation, frühe Öffentlichkeitsbeteiligung und ähnliche wohlklingende Worte von Politik und Verwaltung in den Mund genommen. Mit diesen Fragen wollen wir nun Antworten erhalten und erfahren, ob es jetzt auch wirklich ernst genommen und umgesetzt wird.“Foto: pixabay