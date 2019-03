U81 am Nordstern – nur im Tunnel!

Die Bürger in Stockum und Lohausen stöhnen unter den Belastungen, denen sie schon heute vom Flughafen, der Messe, dem Stadion, der A44, der B8 und dem Rhein ausgesetzt sind. Der Messeparkplatz P1 soll für Open Air Veranstaltungen von bis zu 80.000 Besuchern ertüchtigt werden und nach Willen des OB und der Ampel soll dann die U81 über den Nordstern, in der vierten Etage, in monströser Hochbrückenlage geführt werden.Torsten Lemmer, Ratsherr a.D. und Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER stellt dazu fest: „Unsere Fraktion war und ist FÜR den Ausbau des Rheinbahnnetzes und für die U81, da sie helfen wird, die Verkehre in Düsseldorf zu bewältigen. Aber: Unsere Fraktion ist dafür, dass dann, wenn Politik, Verwaltung, Flughafen, Messe, Rheinbahn, Bürger und externe Experten gemeinsam eine Lösung erarbeitet haben, und das war Anfang 2014 der Tunnel unter dem Nordstern, dann man dann auch dabei bleibt.Politik hat auch etwas mit Verlässlichkeit gegenüber den Bürgern, den Wählern, zu tun. Wenn man, wie bei der Kommunalwahl 2014 leider geschehen, vor der Wahl sagt, wir sind für den Tunnel um dann, nach der Wahl, dagegen zu sein, dann werte FDP Düsseldorf, werte Frau Dr. Strack-Zimmermann und werter Herr Neuenhaus, dann sind Sie umgefallen, dann haben sie ihre Wähler verraten!Ihr Umfallen führte letztendlich dazu, dass Herr Alexander Führer zu uns stieß. Darüber sind wir sehr froh. Auch dafür, dass er seit Ende 2014 als Sprecher des Aktionsbündnisses U81, einem Arbeitskreis des Heimat- und Bürgervereins Lohausen-Stockum, bei seiner Meinung geblieben ist, sind sowohl wir, als auch die Betroffenen vor Ort sehr dankbar.Das unsere Fraktion die Bürger in Lohausen und Stockum in ihrem Kampf für die U81 im Tunnel auch weiterhin unterstützen, ist für uns selbstverständlich, denn unsere Maxime ist: Wir sind für die Bürger da!“