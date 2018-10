Tragischer Gänsetod durch Rheinbahn

Durch das Großprojekt Kö-Bogen ist der Hofgarten durch die Straßenbahntrasse leider in zwei Teile geschnitten Die Bahngleise sind nur unzureichend gesichert. Bei Baulärm besteht die Gefahr, dass Menschen und Tiere die herannahenden Bahnen nicht hören und unter die Räder kommen.Seit die Unterführung zwischen Gröne Jong und der Landskrone zugemauert wurde und alternative Fußwege durch Großbaustellen in Sackgassen enden, sind die Bahngleise der einzige Weg, um vom Hofgartenteil an der Düssel zur Landskrone zu kommen.Ulrike Park, Bürgermitglied der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER und früher Mitglied der GRÜNEN und in der Bezirksvertretung 3: „Die Schwanenmutter Frau Bonmariage und ich betreuten die Gans auf ihrem Lebensweg. Das sie so plötzlich so unerwartet aus dem Leben gerissen wurde, schmerzt uns sehr. Es ist so traurig, vor allem wenn man darüber nachdenkt, dass mit wenig Aufwand unsere Mitgeschöpfe rund um den Hofgarten, den Hofgartenweiher und den Kö-Bogen sehr viel besser geschützt werden könnten.In unserem Schmerz über diesen tragischen Verlust sind wir froh, dass sich die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER diesem Thema angenommen hat und in der Ratsversammlung am 11. Oktober nachfragt.“