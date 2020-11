Tierschützer & parteifreie Bürger in vielen Gremien

„Als erstes möchten sich Ratsfrau Claudia Krüger und ich nochmals bei den über 5.600 Düsseldorfern bedanken, die uns am 13. September 2020 ihre Stimmen gegeben haben.Wir werden uns, wie in der Vergangenheit auch, für alle Tiere, den Tierschutz und die Tierrechte stark machen. Ebenso setzen wir uns für alle Menschen, egal welcher Hautfarbe, Nationalität, Geschlechts, sexueller, religiöser oder welcher Orientierung auch immer ein, solange diese das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland akzeptieren, respektieren und auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen ein.Als zweites bedanken wir uns bei den Mitgliedern des Düsseldorfer Stadtrats, die gestern in geheimen Abstimmungen Mitglieder unserer Ratsgruppe in neun Ausschüsse, nämlich in den Anregungs- und Beschwerdeausschuss, in den Ausschuss für Gleichstellung, in den Ausschuss für Planung und Stadtentwicklung, in den Ausschuss für Wirtschaftsförderung und internationale Zusammenarbeit, in den Ausschuss für öffentliche Einrichtungen, in den Ausschuss für Umweltschutz, in den Bauausschuss, in den Kulturausschuss und in den Ordnungs- und Verkehrsausschuss als stimmberechtigte Mitglieder gewählt haben.Nun krempeln wir die Ärmel hoch, sind keiner Partei verpflichtet, und werden dem Gewissen und dem gesunden Menschenversand folgend pragmatische Politik machen – für Düsseldorf.“Foto: pixabay