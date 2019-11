Terminschwierigkeiten bei Bürgerämtern und Kfz-Zulassungsstelle sollen abnehmen

Da sich in den letzten Monaten die Beschwerden, Termine in Bürgerämtern oder bei der Kfz-Zulassungsstelle, deutlich häuften, fragte die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER in der letzten Ratsversammlung nach.Der für Personal verantwortliche Beigeordente, Prof. Dr. Meyer-Falcke teilte für die Stadtverwaltung mit, dass digitale Angebote von zu Hause oder den 17 Serviceterminals im Stadtgebiet helfen sollen, manches direkt online zu regeln und so mehr freie Termine zur Vorsprache vor Ort zu ermöglichen.Außerdem werden jährlich 60. bis 80.000 Termine gebucht, dann aber doch nicht wahrgenommen. Die Verwaltung arbeitet an Lösungen, diese Zahl deutlich zu reduzieren.Das Terminangebot in bestehenden Öffnungszeiten wurde durch schnellere Stellenwiederbesetzungen erweitert. Die Voraussetzungen für zusätzliche Stellen (Schreibtische, Computer, etc.) wären bereits geschaffen worden.Auf die Nachfrage, warum man für Familien mit Schulkindern, die alle gemeinsam vorsprechen müssen, um Reisepässe zu erhalten, nicht Termine am späten Nachmittag oder Samstag bereitstellen könne, antwortete Herr Meyer-Falcke, dass solche Termine auch in Schulferien oder morgens, vor Schulbeginn, wahrgenommen werden könnten.Betriebsratsvorsitzende und Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER, Chomicha El Fassi: „Angesichts der von Bürgern massiv und wiederholt geschilderten Problemen beim Terminbuchen darf man hoffen, dass aus den wohlklingenden Worten Taten werden, die die Bürger auch spüren.Wir bleiben an diesem Thema dran.“