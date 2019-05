Tagesschau-Team der ARD zu Gast bei Dr. Ulrich Wlecke

Ganz im Sinne von Trude Unruh, der Gründerin der GRAUEN PANTHER, möchte Ratsherr Dr. Ulrich Wlecke bei den Problemen der Menschen im sogenannten nachberuflichen Alter seinen Schwerpunkt setzen.„Die zum Teil würdelosen Zustände in Alten- und Pflegeheimen, die Bezahlung und die Arbeitsbedingungen sämtlicher Pflegeberufe, die ganz und gar nicht mehr sicheren Renten nach einem langen Arbeitsleben und der Umgang von Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dasein sind mir ein großes Anliegen.Neben diesen wichtigen Dingen für die Senioren, sind aber auch die vorrausschauenden Bereiche unablässig. Denn wir Senioren sind nun mal nicht die letzten unserer Art. Es muss vorrausschauender in Schule, Aus- und Weiterbildung investiert werden. Die technisierte Welt hat die Gesellschaft und seiner Berufe verwandelt. Hier muss noch flexibler Zukunft gestaltet werden. Die Gesellschaft muss auch wieder mehr generationsübergreifend handeln. Die Jugend profitiert vom Alter und umgekehrt.Der altbewährte „kleine Dienstweg“, der vor lauter pingeliger Vorschriften leider nahezu ausgestorben ist, sollte wieder mehr zu gelebt werden. Das würde an mancher Stelle viel Zeit und Geld sparen.Ich möchte die vielen Punkte, die viel zu sehr im Regierungsgeschäft vernachlässigt werden in Brüssel vorantreiben und alle Initiativen, die dort entstehen oder vorhanden, aber nicht abgeschlossen sind, unterstützen.Es bleibt zu hoffen, dass die Politikverdrossenheit, die bis ins Kleinste nach vorne getrieben wurde, nicht die Menschen davon abhält unsere wichtige Demokratie zu leben und somit am 26.05.19 an der Europawahl teilzunehmen,“ so Dr. Ulrich Wlecke, der Spitzenkandidat der GRAUEN PANTHER Liste 32