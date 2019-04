Tag gegen Lärm – Tiere haben ein Recht auf Leise

Lärm wirkt sich nicht nur negativ auf die Gesundheit, das subjektive Wohlempfinden und die Lebensqualität von Menschen aus. Er kann auch das Leben von Tieren deutlich beeinträchtigen.Die Auswirkungen technischer Geräusche auf Tiere werden in verschiedenen Studien untersucht. Besonderes Interesse gilt dabei den vom Aussterben bedrohten Tierarten. Nach derzeitigem Wissensstand können technische Geräusche zu Störungen und Beeinträchtigungen der Kommunikation zwischen den Tieren, der Ortung von Beutetieren, bei der Paarung sowie bei der Aufzucht des Nachwuchses führen. Weiterhin wurde beobachtet, dass bestimmte Tierarten bei ihren Wanderungen Lärmquellen großräumig ausweichen und zum Beispiel auf dem Weg zu den Paarungsgebieten große Umwege zurücklegen. Die Erkenntnisse über die Wirkungen von Geräuschen auf Tiere sind allerdings noch unzureichend, so dass weitere Forschungen notwendig sind.Claudia Krüger, Vorsitzende der Fraktion Tierschutz FREIE WÄHLER im Rat Düsseldorf und Europaspitzenkandidatin der sympathischen Tierschutzpartei, Aktion Partei für Tierschutz – DAS ORIGINAL, TIERSCHUTZ hier! : „Da die Erkenntnisse von Lärm auf Tiere noch unzureichend sind, werde ich mich als Europaabgeordnete für eine Vertiefung dieses Wissens einsetzen.Wer jedoch Tiere zu Hause hat, sieht jedes Jahr an Sylvester, dass Lärm sich auf Tiere auswirkt. Deshalb muss, besonders am Tag gegen Lärm, deutlich darauf hingewiesen werden, dass auch unsere Mitgeschöpfe, die Tiere, ein Recht auf Leise haben.“