Städtischen Fuhrpark bis 2023 klimaneutral umrüsten

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung zu beauftragen, den städtischen Fuhrpark gemäß Antwort zu Frage 2, RAT/110/2019, bis zum 31.12.2023 vollständig umzurüsten und dem Stadtrat spätestens in der Sitzung am 18. Juni 2020 zu berichten, was wann wie konkret für jedes der 531 Fahrzeuge geplant ist.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER „Auf die Anfrage zum Energieverbrauch der Stadtverwaltung antwortete diese in der Ratsversammlung vom 28.11.2019, dass der Fuhrpark bis 2035 klimaneutral umgerüstet werden soll. Das ist unambitioniert.Deshalb beantragen wir, dass die Umrüstung bis zum 31.12.2023 erfolgt. Die 41 E-Fahrzeuge, die Prof. Dr. Meyer-Falcke am 17.12.2019 um 15.30Uhr symbolisch an die neuen Nutzer, vertreten durch die Beigeordneten Stadtkämmerin Dorothée Schneider, Verkehrsdezernentin Cornelia Zuschke, Umweltdezernentin Helga Stulgies und Kulturdezernent Hans-Georg Lohe, übergeben hat, zeigen, dass es geht.“Foto: © Landeshauptstadt Düsseldorf,_Michael Gstettenbauer