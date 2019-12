Städtische Gebäude müssen energetisch saniert werden

In der nächsten Ratsversammlung stellt die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER den Antrag, die Verwaltung, ggf. mit externen Partnern (z. B. Stadtwerke Düsseldorf AG) zu beauftragen, eine Bestandsaufnahme und -analyse aller städtischen Gebäude hinsichtlich ihres energetischen Zustands zu erarbeiten und dieses dem Stadtrat in der Sitzung am 18. Juni 2020 vorzustellen.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Gemäß Ampel-Kooperationsvertrag 2014-2020 (Seite 9) war geplant, den Bestand städtischer Gebäude energetisch für die Zukunft vorbereiten. Dazu sollte die Verwaltung, ggf. mit externen Partnern eine Bestandsaufnahme und -analyse aller städtischen Gebäude erarbeiten. Darauf aufbauend sollte eine Prioritätenliste sowie ein Maßnahmenkatalog zur energetischen Sanierung städtischer Gebäude erstellen werden.Am 4. Juli 2019 hat der Stadtrat mehrheitlich den Klimanotstand ausgerufen. Auch wenn der städtische Anteil an der CO2-Belastung gering ist, muss die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen. Dazu gehört es auch, die städtischen Gebäude energetisch zu sanieren.“