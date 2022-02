SPD-Fraktionschef Mützenich gegen höhere Militärausgaben – Deutschen Soldaten in Litauen fehlt es am Nötigsten. Sie frieren, weil dicke Jacken und für die Kälte geeignete Unterwäsche fehlen

An der NATO-Ostflanke ist auch die Bundeswehr im Einsatz: Doch den deutschen Soldaten in Litauen fehlt es am Nötigsten, wie die Wehrbeauftragte Högl berichtet. Sie frieren, weil dicke Jacken und für die Kälte geeignete Unterwäsche fehlen.Der Truppe fehlen dicke Jacken und auch Unterwäsche: Die Wehrbeauftragte Eva Högl beklagt erschreckende Ausrüstungsmängel bei den Bundeswehrsoldaten, die in Litauen auf dem Militärstützpunkt Rukla die russische Armee abschrecken sollen. "Die Soldaten müssen sich durch Wald und Feld schlagen, sind lange draußen. Mir haben reihenweise Soldaten erzählt, dass sie keinen ausreichenden Kälte- und Nässeschutz haben", sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen"...