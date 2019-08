Skandal am ISS Dome: Feuerwehr darf Tauben nicht retten

Anfang August hatten Tierliebhaber festgestellt, dass Tauben durch Löcher in Netzen unter das Dach des ISS Dome geflogen waren. Damals durfte die Feuerwehr sowohl diese retten, als auch tote bergen. Verantwortliche des ISS Domes sagten zu, Fachleute mit der Reparatur des Netzes zu beauftragen, um weitere Vorfälle dieser Art vermeiden zu helfen.Nun, gut zwei Wochen später, stellten Tierschützer fest, dass erneut viele Tauben durch Löcher in Netzen unter das Dach des ISS Dome geflogen sind. Erneut wollten sie, dass die Verantwortlichen des ISS Domes und der herbeigerufenen Feuerwehr das Problem lösen. Doch diesmal wurde die Hilfe abgelehnt.Ein Verantwortlicher des ISS Domes sagte, dass in den letzten Wochen weitere Netze angebracht worden wären und die Tauben zweimal die Woche durch Fassadenkletterer gefüttert werden. Da der ISS Dome an der Lösung des Problems arbeite, wäre seitens der Feuerwehr jetzt nichts zu veranlassen.Tierschützer beobachteten, dass Tauben, die wohl nicht genügend zu fressen finden, angefangen haben, Dämm- und Isolierungsmaterial zu fressen. Das führt zwangsläufig zum Tod der Tiere.Claudia Krüger, Vorsitzende der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Unser Fraktion wurde berichtet, dass Verantwortliche des ISS Domes, des Veterinäramts der Landeshauptstadt Düsseldorf und der Feuerwehr vor Ort gemeinsam diskutierten und in der Folge als Ergebnis nichts geschah.Wenn sich dieser Sachverhalt so zugetragen hat, ist das ein Skandal!Gemäß § 1 ist Zweck des Tierschutzgesetzes, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen.Es hat den Anschein, dass hier dagegen verstoßen wurde. Unser Fraktion wurde mitgeteilt, dass Rechtsanwälte mit diesem Vorfall befasst werden.Unsere Fraktion ist zutiefst erschüttert, dass hier so gehandelt wurde – nämlich gar nicht. Der ISS Dome gehört zur D.LIVE GmbH & Co. KG, einer städtischen Tochter. Verantwortlich sind neben dem Geschäftsführer, Herrn Michael Brill, auch die Vertreter des Aufsichtsrates, z.B. die Vorsitzende, Frau Helga Leibauer (SPD). Wir erwarten, dass beim ISS Dome das Tierschutzgesetz und das Staatsziel des Artikels 20a Grundgesetz selbstverständlich beachtet werden!“Fotos: Walter Hermanns