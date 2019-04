Schwarz Weiß 06 wird endlich geholfen

Nachdem die Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER letzten Freitag eine Anfrage aus aktuellem Anlass zu der Problematik des giftigen und schadstoffbelasteten Mülls gestellt hat, kam nun Bewegung in die verfahrene Situation. Die IDR Entsorgungsgesellschaft hat ein Konzept erstellt und ein Angebot versandt.Torsten Lemmer, Ratsherr a.D., Geschäftsführer der Ratsfraktion Tierschutz FREIE WÄHLER: „Und wieder einmal hat der FREIE WÄHLER Effekt gewirkt. Nachdem lange Zeit nichts geschah, gibt es nun endlich eine Lösung. Dies ist für den Sportverein, Spieler, Trainer und Besucher genau so wichtig wie für Tier und Umwelt. Schade, dass es so lange dauert. Schön, dass es jetzt endlich voran geht.“